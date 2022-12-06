Мурманской области выделили деньги из федерального бюджета на строительство новых объектов в ЗАТО

В 2023 году в Мурманской области в рамках реновации ЗАТО будут строить новые социальные объекты.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2023 году в Мурманской области в рамках реновации ЗАТО будут строить новые социальные объекты. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, некоторые проекты поддержал вице-премьер Юрий Трутнев.
- Федеральное правительство выделит средства на строительство бассейна в Североморске, дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы в Печенге и детские игровые комплексы, которые установим в ЗАТО и гарнизонах, - отметил в своем Telegram-канале глава региона.
Напомним: в Кандалакшском районе завершают строительство ФОКа и детского сада. Ход работ проверила министр строительства региона Ирина Вабищевич.
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