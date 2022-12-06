Мурманская область вошла в десятку регионов по доступности дизельного топлива для населения

Больше всего топлива доступно в столице - москвичи могут купить 1891 литр дизеля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманская область оказалась в лидерах рейтинга по доступности дизельного топлива для населения. Топ составляли аналитики «РИА Новости».

Согласно исследованию, жители Заполярья могут купить на среднемесячную зарплату 1154 литра дизеля. Литр такого топлива стоит в регионе 62 рубля.

Меньше всего дизельное топливо доступно жителям Республики Ингушетия. Там зарплаты хватит только на 534 литра.

Больше всего топлива доступно в столице - москвичи могут купить 1891 литр дизеля.

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