Мурманская область вошла в десятку регионов по доступности дизельного топлива для населения

Больше всего топлива доступно в столице - москвичи могут купить 1891 литр дизеля.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мурманская область оказалась в лидерах рейтинга по доступности дизельного топлива для населения. Топ составляли аналитики «РИА Новости».
Согласно исследованию, жители Заполярья могут купить на среднемесячную зарплату 1154 литра дизеля. Литр такого топлива стоит в регионе 62 рубля.
Меньше всего дизельное топливо доступно жителям Республики Ингушетия. Там зарплаты хватит только на 534 литра.
Больше всего топлива доступно в столице - москвичи могут купить 1891 литр дизеля.
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