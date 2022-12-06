У жительницы Североморска в рентген-кабинете украли золотые сережки

Жительница Североморска осталась без золотых сережек за 45 тысяч рублей после похода в медучреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Североморска осталась без золотых сережек за 45 тысяч рублей после похода в медучреждение.

Женщина рассказали полицейским, что в рентген-кабинете забыла свои украшения и пропажу обнаружила только дома. Она вернулась в лечебное учреждение, однако оставленных сережек на месте не оказалось.

- Стражи порядка выяснили, что ювелирное изделие украла безработная 51-летняя местная жительница. Она зашла в медицинский кабинет после северянки и обнаружила в отдельном месте для переодевания золотые серьги, которые решила похитить. Украшения она сдала в ломбард, а деньги потратила, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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