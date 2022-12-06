Врач из Мурманска рассказала о серьезной ошибке, которую делает большинство жителей Мурманской области

Сегодня у большинства из нас очень много дел, мало свободного времени, и заботу о собственном здоровье мы часто откладываем на потом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня у большинства из нас очень много дел, мало свободного времени, и заботу о собственном здоровье мы часто откладываем на потом.

Ни для кого не секрет, что чем старше мы становимся, тем хуже себя чувствуем. С возрастом начинают появляться заболевания, которые требуют обследования для их раннего выявления и своевременного лечения.

Но даже при наличии явных симптомов заболевания мы не торопимся обратиться за помощью к врачу, тем самым пренебрегая собственным здоровьем.

Такое халатное отношение порою стоит очень дорого. Надо ли приводить примеры, когда заболевание выявляется уже слишком поздно и помочь невозможно? А ведь можно было взять болезнь под контроль, обратившись к специалисту вовремя.

Мы находим много причин, лишь бы отложить поход в поликлинику: «Само пройдет», «Это не срочно, сейчас я слишком занят», «Сколько дано, столько и проживешь».

Но стоит задать себе вопрос: почему, зная о возможном заболевании и имея симптоматику, мы откладываем визит к врачу? И не на один месяц, порой на год и больше.

Даже тогда, когда возникает подозрение на серьезные проблемы, уходим от ответственности за собственное здоровье по принципу: диагноз не поставлен, значит, и заболевания нет.

Время в делах и заботах пролетает быстро. Через год, когда будет поставлен диагноз, придется жалеть о том, что не обратился к врачу, когда можно было предотвратить серьезные последствия болезни.

- Давайте серьезно относиться к своему здоровью, чтобы потом не было мучительно больно за то, что упущено драгоценное время. Реальную возможность проверить свое здоровье дает нам диспансеризация или профилактический медицинский осмотр, которые необходимо с 18 лет проходить ежегодно. Особенно это касается лиц, имеющих хронические неинфекционные заболевания. Данной категории граждан следует не реже 1-2 раз в год посещать поликлинику и в обязательном порядке принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, - призывает специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Лапина.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!

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