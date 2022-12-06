Жителя Апатитов ждет суд за унижение сотрудника полиции

Мужчине грозит наказание вплоть до одного года исправительных работ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

47-летнего апатитчанина будут судить за маты в адрес полицейского. Мужчина обвиняется по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Так, вечером 21 мая северянин, будучи пьяным, был недоволен тем, что его задержали за административное нарушение.

- Находясь в здании полиции, тот в присутствии посторонних в грубой нецензурной форме оскорбил стража порядка, чем унизил его честь и достоинство и подорвал авторитет органов МВД России, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Мужчине грозит наказание вплоть до одного года исправительных работ.

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