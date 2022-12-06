В Мурманской области пройдут бесплатные тренинги по социальному предпринимательству

Принять участие в тренингах можно бесплатно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бизнесмены, которые работают в Мурманской области, могут пройти бесплатные обучающие тренинги по социальному предпринимательству. Они пройдут 14 и 16 декабря.

На тренингах можно будет узнать о получении статуса социального предпринимателя, мерах поддержки для такого бизнеса, правовых аспектах и т.д. Обучение будет вестись как очно, так и онлайн.

Спикером выступит директор АНО «Национальный Центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций», эксперт Минэкономразвития РФ Денис Богатов.

Принять участие в тренингах можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться до 13 декабря. Дополнительную информацию можно уточнить у куратора мероприятий Ефима Кириенко по телефону 8 (912) 863-33-54.

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