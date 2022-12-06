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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:51

Нашел ключи и отключил камеру. В Апатитах сотрудник спорткомплекса воровал деньги из кофейного аппарата

Сотрудник спорткомплекса в Апатитах украл из кофейного аппарата 25 тысяч рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Житель Апатитов решил обогатиться за счет кофейного аппарата, расположенного в спортивном комплексе на улице Ленина.

Житель Апатитов решил обогатиться за счет кофейного аппарата, расположенного в спортивном комплексе на улице Ленина.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Апатитов решил обогатиться за счет кофейного аппарата, расположенного в спортивном комплексе на улице Ленина. Мужчина похитил из машины 25 тысяч рублей.

Как установили сотрудники полиции, к краже оказался причастен один из сотрудников организации. 57-летний северянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказал, как провернул махинацию.

- Около двух месяцев назад на работе он нашел связку ключей и сразу понял, что они от кофейного аппарата. Отключив камеры видеонаблюдения и подобрав ключ от замка купюроприемника, северянин несколько смен похищал деньги и тратил их на собственные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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