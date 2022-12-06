Продолжает держать поселок в страхе. Волка в Зареченске будут ловить на выходных

Сейчас серого в основном замечают в поселке по ночам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волк продолжает промышлять в Зареченске, заставляя местных жителей пореже выходить из дома. Ранее из-за хищника северян просили ограничить прогулки детей и не выпускать на улицу домашних животных.

Сейчас серого в основном замечают в поселке по ночам.

- Ситуация остается прежней, волка еще не поймали. Охотоведы должны приехать в ближайшие выходные, будут караулить его несколько дней, - рассказала «КП-Мурманск» и.о. главы администрации сельского поселения Елена Глазкова.

Напомним: ученые заповедников Мурманской области развенчали миф о замуровывающих себя в берлоге медведях.

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