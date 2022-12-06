Министр МЧС и губернатор Мурманской области вручили награды волонтерам и спасателям

Церемония символично прошла в Международный день добровольцев. Фото: правительство Мурманской области

5 декабря в Мурманскую область с рабочим визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вместе с губернатором Андреем Чибисом они вручили награды волонтерам и спасателям. Церемония символично прошла в Международный день добровольцев.

- Все они, рискуя собственной жизнью, приходят на помощь. Но спасатель - это не только про профессию, но и про выбор каждого, кто не бросил в беде других. Мы все гордимся, что такие самоотверженные люди живут на нашем Севере, - сообщил Андрей Чибис.

Одним из тех, кого отметили наградой, стал Валентин Зимогляд, который спасал людей из двух загоревшихся машин под Пушным.

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