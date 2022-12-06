Спрятал в сиденьях и моторе. Россиянин пытался незаконно вывезти в Финляндию 249 упаковок сигарет

В отношении северянина возбудили административное дело. Фото: Мурманская таможня

У мужчины, который хотел выехать из России в Финляндию через пункт пропуска «Салла», изъяли 249 пачек сигарет. Все они были спрятаны внутри машины: под обшивкой, внутри сидений и даже в моторном отсеке.

- Россиянин, постоянно проживающий в Финляндии и выезжавший из России, проследовал по «красному» коридору и предъявил пассажирскую таможенную декларацию на обратно вывозимое транспортное средство. Об иных товарах, подлежащих таможенному декларированию, гражданин не заявлял, - сообщили в Мурманской таможне.

В отношении северянина возбудили административное дело.

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