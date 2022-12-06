В Мурманске из-за аварии с автобусом образовалась большая пробка

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 6 декабря мурманчанам, живущим в Первомайском округе города, пришлось долго добираться до работы и учебы. На проспекте Кольском в районе улицы Пономарева произошла авария с участием автобуса, которая парализовала движение.

- Заняты обе полосы, пробка от улицы Морской. Сворачивайте на улицу Ломоносова. Движения почти нет, - пишут в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

На данный момент движение восстановлено.

Как сообщила «КП-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, никто в ДТП не пострадал.

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