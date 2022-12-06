Убийца из Мурмашей избил знакомую до больницы

Врачи оценили травмы как вред здоровью средней тяжести.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
44-летнего жителя Мурмашей приговорили к году и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за избиение женщины. Ранее мужчина был судим за убийство.
- 18 июня обвиняемый, находясь в своей квартире, поссорился со знакомой и нанес не менее одного удара кулаком и не менее одного удара правой ногой по голове женщины, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Врачи оценили травмы как вред здоровью средней тяжести.
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