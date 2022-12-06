В Мончегорске горел горнолыжный комплекс «Лопарьстан»

Пожар уничтожил снежный тягач. Фото: МЧС по Мурманской области
В ночь с 5 на 6 декабря 10 пожарных тушили горящий горнолыжный комплекс «Лопарьстан» в Мончегорске. Сообщение о возгорании поступило в 2.34.
- В результате происшествия строение и находящиеся в нем снежный тягач и два квадроцикла сгорели на площади 96 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Спустя три часа пожар ликвидировали.
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