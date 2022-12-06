В январе на берегу Имандры впервые пройдет фестиваль арктических традиций «Зимандра»

Гостей ждут 6 и 7 января на берегу Имандры, вход будет свободным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В январе в Мончегорске впервые пройдет фестиваль зимних гуляний и арктических традиций «Зимандра». Гостей ждут 6 и 7 января на берегу Имандры, вход будет свободным.

- Всех горожан и гостей города ждут уличная ярмарка, тематические мастер-классы, фудкорт с арктическим меню при участии локальных резидентов, зимние активности для всей семьи и конкурсы, - сообщили организаторы.

Фестиваль захватит площадь Революции, парк им. Бровцева, Ленинградскую набережную и горнолыжный курорт «Лопарьстан», которые на время станут царством Снежной королевы - их украсят снежными и ледяными фигурами.

В официальной группе фестиваля в «ВКонтакте» проходит розыгрыш призов.

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