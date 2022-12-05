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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:23

Спас людей из горящего авто. Губернатор Андрей Чибис и глава МЧС России наградили мужчину из Ковдора

В Мурманской области наградили мужчину, спасшего двух пассажиров после страшного ДТП под Пушным
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Валентин вскрыл монтировкой двери и вытащил двоих людей. Фото: t.me/andrey_chibis

Валентин вскрыл монтировкой двери и вытащил двоих людей. Фото: t.me/andrey_chibis

Губернатор Андрей Чибис и министр МЧС Александр Куренков, который прибыл в регион с рабочим визитом, наградили отважных спасателей и волонтеров поисковых отрядов.

В их числе - житель Ковдора Валентин Зимогляд, который спас пассажиров из горящего автомобиля. Страшное ДТП произошло под Пушным и унесло жизни двух водителей.

- Валентин - машинист Ковдорского ГОКа. Увидев, что после аварии загорелась машина, он вскрыл монтировкой двери и вытащил двоих людей, - отметил губернатор в своем Telegram-канале. - Мы все гордимся, что такие самоотверженные люди живут на нашем Севере.

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