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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:51

На площади Спорта в Мурманске ограничат движение и парковку из-за губернаторских елок

Запрет будет действовать с 15 по 17 декабря
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 00.00 15 декабря до 23.00 17 декабря. Фото: Nord-News

Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 00.00 15 декабря до 23.00 17 декабря. Фото: Nord-News

В декабре в Мурманске пройдут губернаторские елки. Из-за праздничных мероприятий будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта на площади Спорта. Она находится в районе дома № 1 по улице Челюскинцев.

Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 00.00 15 декабря до 23.00 17 декабря.

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