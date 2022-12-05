На площади Спорта в Мурманске ограничат движение и парковку из-за губернаторских елок

Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 00.00 15 декабря до 23.00 17 декабря. Фото: Nord-News
В декабре в Мурманске пройдут губернаторские елки. Из-за праздничных мероприятий будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта на площади Спорта. Она находится в районе дома № 1 по улице Челюскинцев.
Как сообщили в администрации города, ограничение будет действовать с 00.00 15 декабря до 23.00 17 декабря.
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