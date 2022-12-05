В Мурманске отремонтировали четыре крыши жилых домов

В Мурманске завершился капремонт еще четырех крыш. Благодаря современным технологиям работы смогли провести в холодное время года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершился капремонт еще четырех крыш. Благодаря современным технологиям работы смогли провести в холодное время года.

Обновление крыш коснулось следующих адресов: Морская, 3; Олега Кошевого, 6 корпус 2; Сомова, 5 и Успенского, 4.

- Согласно техрегламенту, со скатных кровель снимают старое покрытие и закрывают их специальной пленкой, которая не позволяет проникнуть холоду в квартиры северян. Плоские крыши не вскрываются - на них убирают дефекты, укладывают дополнительный слой наплавляемого покрытия, затем формируется каркас, - сообщает минстрой региона.

Везде полностью заменили кровельное покрытие, установили ограждения и снегозадержатели, утеплили чердачные помещения, а также заменили выходы на кровлю.

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