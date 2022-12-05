В Мурманске создадут елку из рыбацких сетей и пластиковых бутылок

10 декабря на территории Контейнер-холла в Мурманске откроют экоель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 декабря на территории Контейнер-холла в Мурманске откроют экоель. В ее основе будет мусор, который волонтеры собрали на субботниках и во время экоакций с весны по осень 2022 года: паллеты, рейки, буи, морские атрибуты, старые рыболовные сети и пустые пластиковые бутылки.

- После использования в качестве украшения, материалы будут утилизированы по всем правилам, - уточнили в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Поучаствовать в создании экоели могут все желающие, для этого надо зарегистрироваться по ссылке.

Работы будут вестись 5-7 декабря с 16.00 до 19.00; 10 декабря с 10.00 до 15.00.

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