8 декабря дорогу на Териберку перекроют на пять часов

Водителей в Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку. Фото: vk.com/my_teriberka
Водителей в Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку.
Проезд для всех видов машин будет закрыт 8 декабря. Как сообщает Мурманскавтодор, 8 декабря с 12.00 до 13.00 запланированы взрывные работы, а до 17.00 продлится разбор завалов.
Ранее дорогу на Териберку закрывали 25 ноября.
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