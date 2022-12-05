В Мурманске школьникам и студентам вручат именную стипендию губернатора

В этом году обладателями стипендии станут еще 132 человека.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
20 декабря в Мурманской областной филармонии школьникам и студентам вручат именную стипендию губернатора. Юные северяне могут получить ее за серьезные успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной, общественной и военно-патриотической деятельности.
В этом году обладателями стипендии станут еще 132 человека.
- Награду получили уже свыше тысячи молодых жителей Заполярья. Лауреаты прошлых лет внесли и вносят огромный вклад в развитие социальной сферы Мурманской области, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области появится губернаторская стипендия для молодых ученых.
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