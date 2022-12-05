Житель Мурманска за пару секунд потерял 13 тысяч рублей при покупке билетов в кино

24-летний мурманчанин не смог посмотреть кино на большом экране и остался без денег из-за мошенников.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
24-летний мурманчанин не смог посмотреть кино на большом экране и остался без денег из-за мошенников. С карты молодого человека списали 13 тысяч рублей, когда он пытался оформить билеты в кинотеатр.
Северянин рассказал полицейским, что в Интернете нашел сайт «известного кинотеатра», где оформил онлайн-заказ. Перейдя по ссылке, он заполнил реквизиты банковской карты с указанием CVV-кода, после чего ему на телефон пришло сообщение с кодом подтверждения, который нужно было ввести для дальнейшей оплаты
- После ввода данных на экране появилось сообщение о неправильном наборе цифр и при повторной операции с карты у мурманчанина за несколько секунд списали около 13 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Оказалось, что мурманчанину попался сайт-двойник официального популярного кинотеатра, чье доменное имя зарегистрировано за пределами РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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