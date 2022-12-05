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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:41

На Мурманскую область надвигается сильная метель

Северян предупреждают об усилении ветра
Ника СВЕТЛОВА
В начале новой рабочей недели в Мурманской области ухудшится погода.

В начале новой рабочей недели в Мурманской области ухудшится погода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале новой рабочей недели в Мурманской области ухудшится погода.

- По данным Мурманского УГМС, 6 декабря ожидается сильный ветер, метель, - предупредили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: начало декабря в Мурманской области в этом году выдалось не самое холодное, однако все же теплой погоду не назовешь. Но несмотря на холод и начало полярной ночи, в Заполярье распустилась верба.

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