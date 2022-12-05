В Кандалакшском районе завершают строительство ФОКа и детского сада

Оба здания украсит архитектурная подсветка. Фото: gov-murman.ru

В Кандалакше подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а в Алакуртти почти построили детский сад в рамках нацпроекта «Демография».

Стены спортивного зала ФОКа практически полностью зашиты звукоизолирующими панелями, наготове спортивный паркет из ясеня. При строительстве комплекса использовалась уникальная технология, которая позволяет избавиться от радиаторов в помещении.

- Работы еще много, но мы торопимся. Надеемся, что спортсменам здесь будет комфортно, – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Тем временем в детском саду в Алакуртти в один слой окрашены стены, подготовлены дверные проемы, установлены окна, в ближайшее время подключат отопление, уложат напольное покрытие и смонтируют двери. Впереди также монтаж теневых навесов и беседок для малышей.

К слову, оба здания украсит архитектурная подсветка, которая снизит дискомфорт от недостатка естественного света в полярную ночь.

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