С конца ноября жители Мурманской области пожаловались на плохое отопление 170 раз

В последнее время жители Мурманской области стали часто мерзнуть в квартирах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время жители Мурманской области стали часто мерзнуть в квартирах. Всего с 28 ноября северяне оставили 170 жалоб на плохое отопление на портале «Наш Север».

Больше всего обращений поступало от мурманчан - 59 случаев. 27 сообщений было из Апатитов. Жители Печенгского округа оставили 24 обращения на счет отопления.

Как сообщил на оперативном совещании руководитель Центра управления регионом Алексей Медведев, по результатам замеров, проводимых официальными комиссиями, температура в жилых помещениях остается в норме.

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