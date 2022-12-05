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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:04

С конца ноября жители Мурманской области пожаловались на плохое отопление 170 раз

Больше всего обращений было из Мурманска
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В последнее время жители Мурманской области стали часто мерзнуть в квартирах.

В последнее время жители Мурманской области стали часто мерзнуть в квартирах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время жители Мурманской области стали часто мерзнуть в квартирах. Всего с 28 ноября северяне оставили 170 жалоб на плохое отопление на портале «Наш Север».

Больше всего обращений поступало от мурманчан - 59 случаев. 27 сообщений было из Апатитов. Жители Печенгского округа оставили 24 обращения на счет отопления.

Как сообщил на оперативном совещании руководитель Центра управления регионом Алексей Медведев, по результатам замеров, проводимых официальными комиссиями, температура в жилых помещениях остается в норме.

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