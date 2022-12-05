Появилось видео встречи губернатора Андрея Чибиса с министром МЧС России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил в аэропорту министра МЧС России Александра Куренкова. Фото: скриншот видео
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил в аэропорту министра МЧС России Александра Куренкова, который приехал в Заполярье с рабочим визитом. Встречу сняли на видео.
- Осмотрим с министром Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, объекты инфраструктуры «Атомфлота» и специальное управление №48 МЧС России, - отметил губернатор в своем Telegram-канале. Также стороны обсудят укрепление материально-технической базы, чтобы наращивать спасательные мощности региона и всего Севморпути.
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