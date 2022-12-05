Появилось видео встречи губернатора Андрея Чибиса с министром МЧС России

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил в аэропорту министра МЧС России Александра Куренкова. Фото: скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил в аэропорту министра МЧС России Александра Куренкова, который приехал в Заполярье с рабочим визитом. Встречу сняли на видео.

- Осмотрим с министром Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, объекты инфраструктуры «Атомфлота» и специальное управление №48 МЧС России, - отметил губернатор в своем Telegram-канале. Также стороны обсудят укрепление материально-технической базы, чтобы наращивать спасательные мощности региона и всего Севморпути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru