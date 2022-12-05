Драка между постояльцами хостела в Мурманске закончилась в больнице

33-летнего жителя Архангельска, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летний житель Оленегорска попал в больницу после ссоры с постояльцем отеля. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Как выяснили полицейские, накануне ночью северянин выпивал в компании одного из постояльцев мурманского хостела. Оба мужчины приехали из разных городов в столицу Заполярья по работе. Общение между ними неожиданно переросло в драку - оппонент несколько раз сильно ударил оленегорца в голову. Тот упал на пол, ему стало плохо. Мужчине вызвали «скорую».

33-летнего жителя Архангельска, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru