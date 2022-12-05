Драка между постояльцами хостела в Мурманске закончилась в больнице

33-летнего жителя Архангельска, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
40-летний житель Оленегорска попал в больницу после ссоры с постояльцем отеля. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.
Как выяснили полицейские, накануне ночью северянин выпивал в компании одного из постояльцев мурманского хостела. Оба мужчины приехали из разных городов в столицу Заполярья по работе. Общение между ними неожиданно переросло в драку - оппонент несколько раз сильно ударил оленегорца в голову. Тот упал на пол, ему стало плохо. Мужчине вызвали «скорую».
33-летнего жителя Архангельска, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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