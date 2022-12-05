Администрация Мурманска: запрета на посещение утренников в детских садах нет

Главная причина - ограничения из-за коронавируса и гриппа. Фото: Евгения ГУСЕВА

На странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в «ВКонтакте» жители Мурманска пожаловались, что не во всех детских садах родители, бабушки и дедушки могут присутствовать на утренниках. Главная причина - ограничения из-за коронавируса и гриппа.

- По информации комитета по образованию администрации, в настоящее время отсутствует запрет на посещение новогодних утренников родителями обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений. Использование лицами, присутствующими на праздничных мероприятиях, средств индивидуальной защиты в настоящее время носит рекомендательный характер, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

При этом в образовательных учреждениях в последнее время усилены меры антитеррористической безопасности, поэтому их руководство должно следить за тем, кто приходит на утренники.

Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области сообщил об 11 заболевших свиным гриппом в регионе.

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