Ведущий «100 мест, где поесть»: Пора детей отправлять учиться в Мурманск

Ведущий познакомился с Арктической кухней, в том числе попробовал оленину. Фото: Правительство Мурманской области

3 декабря телеканал СТС показал выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем.

Ведущий познакомился с Арктической кухней, в том числе попробовал оленину.

- Пора своих детей в школу в Мурманске отправлять, раз в здесь в меню оленина, - так Александр Белькович отреагировал на то, что юные северяне едят в учебных учреждениях мясо оленей. - Как мне сказали, здесь это не деликатес.

Также ведущий тревел-шоу попробовал гребешки, икру морского ежа, северную уху и другие блюда.

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