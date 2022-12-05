Сирота из Кандалакши смог получить квартиру после вмешательства прокуратуры

В Кандалакше сирота не мог получить квартиру.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кандалакше сирота не мог получить квартиру. Как выяснила прокуратура, ни одна из организаций, где северянин был на государственном обеспечении, не принимала мер к предоставлению ему жилья.
- Для восстановления нарушенных прав сироты прокурор обратился в суд с иском обязать администрацию Кандалакшского района предоставить квартиру. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
После этого молодой человек получил благоустроенную квартиру.
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