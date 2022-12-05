В Снежногорске больную собаку привязали к дереву и оставили умирать на сопке

Выяснилось, что бедолага неизвестно сколько мучался с пролапсом прямой кишки. Фото: vk.com/azj_murmansk

В Снежногорске местные жители, гуляя со своими питомцами, случайно обнаружили на сопке привязанную больную собаку. Кто-то явно специально оставил пса умирать на холоде.

- Брезентовый поводок был завязан на такое количество узлов, что развязать невозможно! Поводок мы разрезали, собаку накормили. Видно, что пес мучается, - написали в группе «Альянс защитников животных – Мурманск».

Собаку волонтеры назвали Федором. Его отвезли в ветклинику, где выяснилось, что бедолага неизвестно сколько мучался пролапсом прямой кишки. Пес находится в тяжелом состоянии и ждет операцию.

Сейчас зоозащитники ищут четвероногому другу передержку с медицинским уходом, ведь после стационара собаку некуда везти. Те, кто готов взять себе Федора, могут написать Виктории.

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