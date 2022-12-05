В Мурманске пожар в деревянном доме тушили 28 огнеборцев

Пожар тушили несколько часов. Фото: vk.com/murman01
Днем 4 декабря в Мурманске загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Мурманской, 56. На месте происшествия работали спасатели.
- Обгорели деревянные конструкции, строительный мусор и внутренняя обшивка чердака на площади 40 квадратных метров. В 16.59 ликвидировано открытое горение, в 19.06 пожар полностью потушен, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Пожар тушили 28 человек огнеборцев. Причины случившегося предстоит выяснить.
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