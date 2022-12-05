До конца года бюджетные организации Мурманской области получат 2 млрд рублей на зарплаты

Выплаты получат сотрудники в сферах здравоохранение, культура, образование, социальное обслуживание.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская областная Дума поддержала законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, о выделении из регионального бюджета дополнительных двух миллиардов рублей на зарплаты бюджетников.
Выплаты получат сотрудники в сферах здравоохранение, культура, образование, социальное обслуживание.
- Хочу поблагодарить депутатов за оперативную работу. Отмечу, что выплаты получат порядка 15 тысяч человек. Оперативно доведем деньги до учреждений в текущем году, а их руководители определят точный размер выплат в зависимости от показателей, - сообщил Андрей Чибис.
Решение обосновано исполнением «майских» указов Президента Российской Федерации в части сохранения установленных в 2022 году целевых показателей.
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