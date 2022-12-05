В Мурманскую область прилетел министр МЧС Александр Куренков

В Мурманскую область с рабочим визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область с рабочим визитом прилетел министр МЧС Александр Куренков. Вместе с губернатором Андреем Чибисом он осмотрит объекты по обеспечению безопасности, в том числе Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

- Ежегодный рост транспортных перевозок по Северному морскому пути требует развития не только логистической инфраструктуры, но и комплексной системы безопасности. В связи с этим МЧС ранее заявляло о планах по созданию соответствующих центров. Особая роль в этом отводится Мурманской области, как ключевому транспортно-логистическому узлу СМП, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в МЧС Мурманской области рассказали любителям спорта и путешествий о правилах безопасности, которым нужно следовать, отправляясь в горы. Главная опасность - лавины.

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