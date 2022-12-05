В Мурманской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло до 24,6 тысячи

В Мурманской области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманская область удерживает лидерство по количеству резидентов Арктической зоны РФ. На данный момент их число в Заполярье составляет 180, при этом 94% относятся к объектам малого и среднего бизнеса.

- Количество таких субъектов выросло до 24600, также увеличивается количество занятых работников - их уже 94 тысячи, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области объявили о приеме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года». К участию приглашают ярких и амбициозных представителей молодежи региона, которые хотят заявить о себе, получить поддержку бизнеса и приобрести новые деловые связи.

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