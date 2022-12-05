К Новому году для юных жителей Мурманской области проведут ледовое шоу от лучших фигуристов

Юные северяне увидят ледовое шоу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В рамках празднования Нового года в Мурманской области запланировано около тысячи мероприятий.
- Для детей пройдет ледовое шоу от лучших фигуристов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Дата его проведения и кто именно выступит перед северянами, пока не уточняется.
Пригласительные на губернаторские елки в приоритетном порядке получат дети участников СВО. В некоторые муниципалитеты, например, в Алакуртти, из-за их отдаленности артисты приедут сами.
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