Психически нездоровый житель Мурманска избил мужчину перфоратором до реанимации

Обвиняемый напал на свою жертву с перфоратором. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманске будут судить 34-летнего психически нездорового мужчину, следователи будут ходатайствовать о его принудительном лечении. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, мужчину обвиняют в покушении на убийство.

14 июня этого года северянин до реанимации избил 39-летнего мужчину, с которым был даже не знаком. Он накинулся на того в салоне маршрутного автобуса, а когда пострадавший попытался убежать, догнал его и стал бить по голове пятикилограммовым кейсом с перфоратором. Все происходило на глазах у людей, которые находились на остановке общественного транспорта. Они же отбивали пострадавшего от нападавшего.

- Потерпевший с множественными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение и благодаря оказанной медицинской помощи остался жив, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Ранее обвиняемый был судим за кражи и незаконное хранение наркотиков.

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