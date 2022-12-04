«Мы от нее в восторге!». У семьи губернатора Андрея Чибиса появился новый питомец

Чиби потихоньку осваивается. Фото: vk.com/chibis.andrey

У семьи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса появился новый питомец - собака по кличке Чиби. Фотографией с четвероногим другом глава региона поделился на личной странице в соцсетях.

- Она еще стесняется, но уже начинает знакомиться с другими нашими собаками и потихоньку осваивается дома. Мы от нее в восторге! - отметил губернатор.

Напомним: Андрей Чибис встретился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Стороны обсудили развитие Мурманского арктического университета и затронули тему туризма.

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