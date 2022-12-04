В Корзуново задержали водителя погрузчика с поддельными правами

В отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Корзуново сотрудники ДПС задержали 58-летнего водителя погрузчика. Тот предъявил полицейским сомнительное удостоверение тракториста-машиниста. Документ с признаками подделки направили на экспертизу.

- Было установлено, что оттиск печати на удостоверении является поддельным, а само оно изготовлено на цветном принтере. Мужчина рассказал стражам порядка, что подделку купил несколько лет назад за 4 тысячи рублей. Водительскими правами не пользовался, пока не нашел работу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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