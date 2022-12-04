В Мурманской области ожидаются морозы до -20 градусов

Особенно крепкие морозы стукнут ночью 5 декабря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области похолодает, особенно крепкие морозы стукнут ночью 5 декабря. Циклон, смещающийся с районов Гренландского моря, начнет оттеснять антициклон на восток, что станет началом нового синоптического процесса.
Как сообщают в мурманском гидрометцентре, в понедельник местами ожидается небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -6-11, ночью при прояснениях -15-20 градусов.
На дорогах сохраняется гололедица.
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