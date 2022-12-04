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НовостиЗдоровье4 декабря 2022 12:21

За неделю в Мурманской области 184 человека заразились коронавирусом

Больше всего заболевших приходится на Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 919.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 919.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 27 ноября по 3 декабря.

- Зарегистрировано 184 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 919, - сообщили в оперштабе.

Больше всего заболевших традиционно приходится на Мурманск - 97.

На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.

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