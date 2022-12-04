За неделю в Мурманской области 184 человека заразились коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 919. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 27 ноября по 3 декабря.

- Зарегистрировано 184 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 919, - сообщили в оперштабе.

Больше всего заболевших традиционно приходится на Мурманск - 97.

На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.

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