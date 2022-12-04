«Не в силах выдержать авиаперелет и провести шоу». Концерт певицы Zivert в Мурманске вновь переносится

О новой дате концерта сообщат дополнительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Zivert сообщила, что вновь не сможет выступить перед мурманчанами. Ее сольный концерт должен быть состояться 4 декабря, однако его пришлось перенести.

- Любимые слушатели из Мурманска! Я вынуждена перенести концерт по состоянию здоровья. Я не в силах выдержать авиаперелет и провести шоу. Скоро я сообщу новую дату, билеты будут действительны, - поделилась звезда в своих соцсетях.

Напомним: выступление Zivert переносится не первый раз. Сначала концерт планировалось провести в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии. Затем певица обещала спеть на 100-летие Мурманска, но тоже не приехала.

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