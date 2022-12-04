В Мурманске прошел митинг в честь Дня неизвестного солдата

Были организованы показательный рукопашный бой и выставка «Память». Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманске у Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания, что находится на улице Бондарной, прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.

На торжественном мероприятии северяне почтили память воинов поэтическим выступлением и зажжением свечей.

- Были организованы показательный рукопашный бой в исполнении ребят из военно-патриотического клуба «Витязъ» и выставка «Память», посвященная работе поисковых отрядов Мурмана, - сообщили в администрации Мурманска.

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