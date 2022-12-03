Глава СКР поручил предоставить ему подробный отчет о массовой драке в Ковдоре

В драке участвовало порядка 20 человек. Фото: СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Мурманской области Андрею Ефремову представить подробный отчет о массовой драке в Ковдоре, которая случилась летом 2022 года.

Напомним: в местное кафе поздно вечером не пустили молодого человека с девушкой, после этого начался конфликт, в котором участвовали подростки и выходцы одной из стран СНГ. Всего порядка 20 человек, пострадали четверо.

После случившегося задержали и заключили под стражу троих мужчин 19, 31 и 31 года.

- В судебном заседании подсудимые вину признали частично, пояснив, что общественный порядок они не нарушали, так как защищали себя и своих земляков от нападения парней славянской внешности, - уточнили в Ковдорском районном суде. - С учетом смягчения наказания путем зачета времени содержания подсудимых под стражей и с учетом их имущественного положения, суд назначил каждому подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500, 450 и 400 тысяч рублей, - сообщили в Ковдорском районном суде.

- Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о массовой драке в Ковдоре. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в приемной Александра Бастрыкина.

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