Глава Полярных Зорь: В Зашейке могли специально поджечь машину директора управляющей компании

Машина сгорела полностью. Фото: МЧС по Мурманской области
Ранним утром 3 декабря в Зашейке загорелась Volkswagen Polo. Сообщение о горящей машине у дома №10А на улице Строителей поступила в МЧС в 4.40.
- В результате происшествия автомобиль обгорел по всей площади. Пожар ликвидирован в 4.56, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Глава Полярных Зорь Максим Пухов не исключает версию поджога.
- Месть или случайность?! Ночью в Зашейке сгорел автомобиль, принадлежащий учредителю и директору ООО «Возрождение». Эта УК обслуживает/обслуживала жилфонд в поселке. Не исключаю криминальный след, посмотрим, следствие разберется, - написал Максим Пухов на своей странице в «ВКонтакте».
На месте работали пять пожарных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru