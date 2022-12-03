Глава Полярных Зорь: В Зашейке могли специально поджечь машину директора управляющей компании

Машина сгорела полностью. Фото: МЧС по Мурманской области

Ранним утром 3 декабря в Зашейке загорелась Volkswagen Polo. Сообщение о горящей машине у дома №10А на улице Строителей поступила в МЧС в 4.40.

- В результате происшествия автомобиль обгорел по всей площади. Пожар ликвидирован в 4.56, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Глава Полярных Зорь Максим Пухов не исключает версию поджога.

- Месть или случайность?! Ночью в Зашейке сгорел автомобиль, принадлежащий учредителю и директору ООО «Возрождение». Эта УК обслуживает/обслуживала жилфонд в поселке. Не исключаю криминальный след, посмотрим, следствие разберется, - написал Максим Пухов на своей странице в «ВКонтакте».

На месте работали пять пожарных.

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