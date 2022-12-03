В Кандалакше у магазина умерла женщина

Сотрудник скророй помощи констатировали смерть женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 3 декабря у одного из магазинов на улице Кировской в Кандалакше умерла пожилая женщина.

- Она сразу начала синеть, как упала. А падала она плохо, поэтому у людей вокруг были версии, что она могла что-то сломать или получить другие серьезные повреждения, - написала в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) Ольга Федотова.

Северянка умерла до прибытия скорой помощи. Смерть не носит признаков криминальной.

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