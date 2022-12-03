У Мурманской областной больницы в ДТП пострадал не пристегнутый водитель

Две машины столкнулись на улице Павлова у областной больницы в Мурманск. Фото: скриншот видео/ vk.com/murmansk_dtp

Днем 3 декабря у Мурманской областной больницы произошла авария с пострадавшим. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 15.25.

- В районе дома №13 на улице Павлова столкнулись Nissan и Hyundai. В ДТП пострадал водитель Hyundai, который, по предварительной информации, был не пристегнут ремнем безопасности, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: около семи утра 3 декабря на 25-м километре автоподъезда к Североморску произошла авария – под колеса машины попал пешеход, переходивший дорогу на красный сигнал светофора.

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