На автоподъезде к Североморску сбили человека

В Росляков сбили пешехода, переходившего дорогу на красный. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около семи утра 3 декабря на 25-м километре автоподъезда к Североморску произошла авария.

- Водитель ВАЗ-2115 допустил наезд на 36-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на красный сигнал светофора, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пешеход выжил, но с травмами его госпитализировали.

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