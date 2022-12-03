На автоподъезде к Североморску сбили человека

В Росляков сбили пешехода, переходившего дорогу на красный.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Около семи утра 3 декабря на 25-м километре автоподъезда к Североморску произошла авария.
- Водитель ВАЗ-2115 допустил наезд на 36-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на красный сигнал светофора, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Пешеход выжил, но с травмами его госпитализировали.
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