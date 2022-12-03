Телебашню в Мурманске украсят триколором в честь Дня неизвестного солдата

Телебашня в Мурманске поменяет цвет. Фото: правительство Мурманской области

3 декабря отмечается День неизвестного солдата, поэтому в субботу телебашня на сопке Варничной в Мурманске поменяет цвет.

Как сообщили в городском ОРТПЦ, главную телевышку в столице Заполярья украсят триколором и георгиевской лентой.

Напомним: 20 ноября телебашня стала зеленой в честь акции «Сохраним лес».

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