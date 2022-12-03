9115 человек в Мурманской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь за год

За 10 месяцев 2022 года 9115 человек в Мурманской области получили высокотехнологичную помощь.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев провел прямой эфире, посвященный высокотехнологичной помощи. По его данным, за 10 месяцев 2022 года ее получили 9115 человек.
- Она включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, оборудования, а также методов лечения с научно доказанной эффективностью, - сообщил Дмитрий Панычев.
Также он отметил, что высокотехнологичную помощь в Заполярье могут получать иностранцы и жители других регионов РФ.
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