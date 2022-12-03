По дороге в аэропорт «Мурманск» такси улетело в кювет

Водитель такси не справился с управлением. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 2 декабря на дороге в аэропорт «Мурманск» случилась авария.

На перекрестке «аэропорт-Мурмаши» такси ушло в кювет. Уважаемые водители, будьте аккуратнее, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

О пострадавших пока не сообщается.

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